Иркутский «МедТехСервис» увеличит объемы производства в 2 раза

Иркутский завод по производству тест-полосок и глюкометров для измерения уровня сахара в крови «МедТехСервис» выходит на рынок Средней Азии. Предприятие прошло государственную регистрацию медицинских изделий в Узбекистане, что дает право свободно реализовывать выпускаемую продукцию на всей территории республики. В связи с этим компания планирует увеличить объемы производства в два раза.

Завод по производство расходных материалов для больных сахарным диабетом начал работать в ноябре 2018 года. В состав учредителей предприятия вошла Корпорация развития Иркутской области. С помощью привлеченных средств компания построила в Иркутске здание производственно-складского комплекса общей площадью 4 тыс. кв. метров и здание административно-бытового комплекса. Производственное оборудование было изготовлено по индивидуальному заказу компанией из Южной Кореи.

– «МедТехСервис» активно участвует в выставках, переговорах, бизнес-миссиях, которые проводятся министерством и институтами поддержки и развития бизнеса Иркутской области, Данное достижение – результат этой работы, – отметила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун . – В 2019 году в рамках выставки EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN компания подписала соглашение с министерством здравоохранения Республики Узбекистан, а в 2021-м на международной выставке «ИННОПРОМ 2021» договорились о локализации сборочного процесса глюкометров марки Gmate Life в Ташкенте.

В ближайшее время завод займется организацией поставок своей продукции в республику.

– В этом году мы в общей сложности планируем реализовать 1 млн тубусов с тест-полосками и около 200 тысяч глюкометров, собранных на нашем заводе, – сообщил директор по развитию ООО «МедТехСервис» Владимир Жувак.

В Узбекистане, как и во всем мире, количество больных сахарным диабетом увеличивается каждый год. При этом власти Узбекистана предпринимают все возможные меры для борьбы с заболеванием – в стране уже несколько лет работает национальная программа по совершенствованию эндокринологической помощи населению.

Начало сотрудничества с Узбекистаном для «МедТехСервиса» – это шаг к выходу на рынки Казахстана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Турции, Египта и Арабских Эмиратов. Все перечисленные страны уже проявляли интерес к иркутскому заводу.

Сейчас продукция компании проходит регистрационную экспертизу министерства здравоохранения Республики Беларусь. Процесс находится на завершающей стадии. Первые поставки иркутских тест-полосок и глюкометров в Минск начнутся уже в этом году.