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56% россиян хотели бы поработать на удаленке в этом году

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, сколько жителей России хотели бы работать удаленно в 2022 году.

Сейчас на  удаленке трудятся 8% опрошенных жителей России, 12% работают в гибридном формате (частично в офисе, частично – из дома).

Еще 56% – то есть более половины опрошенных – хотели бы перейти на дистанционный формат в этом году. Однако 24% участников респондентов отметили, что хотели бы продолжить в этом году работать в традиционном офлайн-формате.

Хотели бы вы перейти на удаленную работу в этом году?

Да

56%

Нет

24%

Я уже работаю удаленно

8%

Работаю в гибридном формате (частично из офиса, частично из дома)

12%

72% работников, которые трудятся в удаленном или гибридном формате, рассказали, что их работодатели не стремятся полностью возвращать штат к офисной работе.

Из тех, кто полностью работает удаленно, 38% респондентов не хотели бы ничего менять, 48% желают перехода на гибридный формат работы, чтобы изредка иметь возможность посещать офис. Лишь 14% опрошенных отметили, что желают полного возвращения работы из офиса.

Чаще всего желание работать в офлайн-формате участники исследования отмечали из-за неподходящей для удаленки профессии (39%), возможного напряжения из-за отсутствия живого общения с коллегами (34%), а также из-за того, что на удаленке стираются границы между работой и личной жизнью (28%).

Почему вы хотели бы работать в офисе? (Множественный выбор)

Неподходящая профессия для удаленки

39%

Отсутствие живого общения с коллегами

34%

Нет разделения между работой и личной жизнью

28%

Не получается сконцентрироваться на рабочих задачах

19%

Необорудованное / неудобное рабочее место

16%

Неудобно работать из-за детей

9%

Плохой интернет

7%

Шумные соседи

6%

Из плюсов дистанционного формата работы респонденты чаще всего отмечали, что это позволяет самостоятельно распоряжаться временем (51%), экономить время на дорогу (43%), экономить средства на транспорт и питание (39%), а также обеспечивает сохранность здоровья (32%).

Почему вы хотели бы работать удаленно?

Возможность самостоятельно распоряжаться временем

50%

Экономия времени на дорогу

43%

Экономия денег на поездки и питание

39%

Сохранность здоровья

32%

Возможность проводить больше времени с семьей

28%

Такой формат дает больше стабильности

10%

Возможность работать в любой одежде

14%

Возможность чаще заниматься спортом

11%

У удаленных работников выше зарплата

7%

Возможность проводить больше времени с питомцем

6%

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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