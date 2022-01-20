56% россиян хотели бы поработать на удаленке в этом году

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, сколько жителей России хотели бы работать удаленно в 2022 году.
Сейчас на удаленке трудятся 8% опрошенных жителей России, 12% работают в гибридном формате (частично в офисе, частично – из дома).
Еще 56% – то есть более половины опрошенных – хотели бы перейти на дистанционный формат в этом году. Однако 24% участников респондентов отметили, что хотели бы продолжить в этом году работать в традиционном офлайн-формате.
Хотели бы вы перейти на удаленную работу в этом году?
|
Да
|
56%
|
Нет
|
24%
|
Я уже работаю удаленно
|
8%
|
Работаю в гибридном формате (частично из офиса, частично из дома)
|
12%
72% работников, которые трудятся в удаленном или гибридном формате, рассказали, что их работодатели не стремятся полностью возвращать штат к офисной работе.
Из тех, кто полностью работает удаленно, 38% респондентов не хотели бы ничего менять, 48% желают перехода на гибридный формат работы, чтобы изредка иметь возможность посещать офис. Лишь 14% опрошенных отметили, что желают полного возвращения работы из офиса.
Чаще всего желание работать в офлайн-формате участники исследования отмечали из-за неподходящей для удаленки профессии (39%), возможного напряжения из-за отсутствия живого общения с коллегами (34%), а также из-за того, что на удаленке стираются границы между работой и личной жизнью (28%).
Почему вы хотели бы работать в офисе? (Множественный выбор)
|
Неподходящая профессия для удаленки
|
39%
|
Отсутствие живого общения с коллегами
|
34%
|
Нет разделения между работой и личной жизнью
|
28%
|
Не получается сконцентрироваться на рабочих задачах
|
19%
|
Необорудованное / неудобное рабочее место
|
16%
|
Неудобно работать из-за детей
|
9%
|
Плохой интернет
|
7%
|
Шумные соседи
|
6%
Из плюсов дистанционного формата работы респонденты чаще всего отмечали, что это позволяет самостоятельно распоряжаться временем (51%), экономить время на дорогу (43%), экономить средства на транспорт и питание (39%), а также обеспечивает сохранность здоровья (32%).
Почему вы хотели бы работать удаленно?
|
Возможность самостоятельно распоряжаться временем
|
50%
|
Экономия времени на дорогу
|
43%
|
Экономия денег на поездки и питание
|
39%
|
Сохранность здоровья
|
32%
|
Возможность проводить больше времени с семьей
|
28%
|
Такой формат дает больше стабильности
|
10%
|
Возможность работать в любой одежде
|
14%
|
Возможность чаще заниматься спортом
|
11%
|
У удаленных работников выше зарплата
|
7%
|
Возможность проводить больше времени с питомцем
|
6%