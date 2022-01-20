56% россиян хотели бы поработать на удаленке в этом году

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, сколько жителей России хотели бы работать удаленно в 2022 году.

Сейчас на удаленке трудятся 8% опрошенных жителей России, 12% работают в гибридном формате (частично в офисе, частично – из дома).

Еще 56% – то есть более половины опрошенных – хотели бы перейти на дистанционный формат в этом году. Однако 24% участников респондентов отметили, что хотели бы продолжить в этом году работать в традиционном офлайн-формате.

Хотели бы вы перейти на удаленную работу в этом году?

Да 56% Нет 24% Я уже работаю удаленно 8% Работаю в гибридном формате (частично из офиса, частично из дома) 12%

72% работников, которые трудятся в удаленном или гибридном формате, рассказали, что их работодатели не стремятся полностью возвращать штат к офисной работе.

Из тех, кто полностью работает удаленно, 38% респондентов не хотели бы ничего менять, 48% желают перехода на гибридный формат работы, чтобы изредка иметь возможность посещать офис. Лишь 14% опрошенных отметили, что желают полного возвращения работы из офиса.

Чаще всего желание работать в офлайн-формате участники исследования отмечали из-за неподходящей для удаленки профессии (39%), возможного напряжения из-за отсутствия живого общения с коллегами (34%), а также из-за того, что на удаленке стираются границы между работой и личной жизнью (28%).

Почему вы хотели бы работать в офисе? (Множественный выбор)

Неподходящая профессия для удаленки 39% Отсутствие живого общения с коллегами 34% Нет разделения между работой и личной жизнью 28% Не получается сконцентрироваться на рабочих задачах 19% Необорудованное / неудобное рабочее место 16% Неудобно работать из-за детей 9% Плохой интернет 7% Шумные соседи 6%

Из плюсов дистанционного формата работы респонденты чаще всего отмечали, что это позволяет самостоятельно распоряжаться временем (51%), экономить время на дорогу (43%), экономить средства на транспорт и питание (39%), а также обеспечивает сохранность здоровья (32%).

Почему вы хотели бы работать удаленно?