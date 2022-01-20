В декабре 2021 года было выдано 1,57 млн новых кредитных карт

По данным Национального бюро кредитных историй (есть у SIA.RU), в декабре 2021 года количество новых выданных кредитных карт составило 1,57 млн единиц. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 15,5% (в ноябре 2021 года – 1,36 млн ед.), а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 34,1% (в декабре 2020 года – 1,17 млн ед.).
Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в декабре 2021 года было выдано в Москве (95,2 тыс. ед.), Московской области (75,0 тыс. ед.), Краснодарском крае (63,8 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (55,9 тыс. ед.) и Свердловская область (48,9 тыс. ед.).
В регионах РФ самую серьезную динамику роста выданных новых кредитных карт в декабре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Иркутская область (+59,7%), Приморский (+59,1%), Ставропольский (+50,8%), Красноярский (+47,0%) и Пермский (+45,3%) края. В Москве и Санкт-Петербурге показатель вырос на 22,2% и 20,2%.
«Как показывает статистика, в декабре количество выданных необеспеченных кредитов – потребительских кредитов и кредитных карт – практически всегда самое большое в году и составляет в среднем 10% и более от общей выдачи в течение года, – считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Это связано, прежде всего, с сезонностью спроса на необеспеченные кредиты из-за близости новогодних праздников. В этом месяце всегда много распродаж, подарков и, соответственно, спрос на кредитные карты растет.
Что касается существенной динамики роста выдачи новых кредитных карт по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, то она объясняется ситуацией, сложившейся год назад на рынке розничного кредитования. Тогда и банки, и заемщики еще только приходили в себя после карантинных мероприятий весны – начала лета 2020 года, когда выдача «кредиток» сократилась радикально. Сейчас сегмент кредитных карт развивается достаточно динамично, что, прежде всего, связано с технологичностью и удобством данного вида кредита. С помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, банки могут здесь эффективно управлять кредитным риском. А заемщики, в свою очередь, получают привлекательные условия по «кредиткам» (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.). При этом при выдаче кредиток банки, прежде всего, ориентируются на выраженное в баллах значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика».
Динамика количества новых кредитных карт в регионах РФ в декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года:
|
|
По регионам
|
декабрь 2020,
ед.
|
декабрь 2021, ед.
|
Изменение,
в %
|
1
|
г. Москва
|
77 947
|
95 214
|
22,2%
|
2
|
Московская область
|
58 450
|
74 972
|
28,3%
|
3
|
Краснодарский край
|
48 405
|
63 800
|
31,8%
|
4
|
г. Санкт-Петербург
|
46 464
|
55 859
|
20,2%
|
5
|
Свердловская область
|
37 262
|
48 939
|
31,3%
|
6
|
Республика Башкортостан
|
36 089
|
48 432
|
34,2%
|
7
|
Ростовская область
|
35 697
|
48 267
|
35,2%
|
8
|
Красноярский край
|
29 477
|
43 330
|
47,0%
|
9
|
Республика Татарстан
|
32 784
|
43 093
|
31,4%
|
10
|
Иркутская область
|
26 941
|
43 037
|
59,7%
|
11
|
Челябинская область
|
33 364
|
42 921
|
28,6%
|
12
|
Кемеровская область
|
27 233
|
36 528
|
34,1%
|
13
|
Новосибирская область
|
31 432
|
36 443
|
15,9%
|
14
|
Пермский край
|
22 410
|
32 565
|
45,3%
|
15
|
Самарская область
|
26 820
|
32 016
|
19,4%
|
16
|
Приморский край
|
18 515
|
29 459
|
59,1%
|
17
|
Ставропольский край
|
19 075
|
28 762
|
50,8%
|
18
|
Алтайский край
|
23 127
|
28 129
|
21,6%
|
19
|
Нижегородская область
|
21 542
|
28 051
|
30,2%
|
20
|
Волгоградская область
|
22 615
|
27 993
|
23,8%
|
21
|
Оренбургская область
|
21 746
|
26 882
|
23,6%
|
22
|
Омская область
|
21 487
|
26 868
|
25,0%
|
23
|
Саратовская область
|
21 555
|
26 356
|
22,3%
|
24
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
17 888
|
23 094
|
29,1%
|
25
|
Воронежская область
|
15 913
|
21 472
|
34,9%
|
26
|
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)
|
15 778
|
19 926
|
26,3%
|
27
|
Хабаровский край
|
13 942
|
19 396
|
39,1%
|
28
|
Ленинградская область
|
13 963
|
18 337
|
31,3%
|
29
|
Удмуртская Республика
|
12 918
|
17 519
|
35,6%
|
30
|
Белгородская область
|
11 706
|
16 202
|
38,4%