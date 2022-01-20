Новости

В декабре 2021 года было выдано 1,57 млн новых кредитных карт

По данным Национального бюро кредитных историй (есть у SIA.RU), в декабре 2021 года количество новых выданных кредитных карт составило 1,57 млн единиц. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 15,5% (в ноябре 2021 года – 1,36 млн ед.), а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 34,1% (в декабре 2020 года – 1,17 млн ед.).

Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в декабре 2021 года было выдано в Москве (95,2 тыс. ед.), Московской области (75,0 тыс. ед.), Краснодарском крае (63,8 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (55,9 тыс. ед.) и Свердловская область (48,9 тыс. ед.).

В регионах РФ самую серьезную динамику роста выданных новых кредитных карт в декабре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Иркутская область (+59,7%), Приморский (+59,1%), Ставропольский (+50,8%), Красноярский (+47,0%) и Пермский (+45,3%) края. В Москве и Санкт-Петербурге показатель вырос на 22,2% и 20,2%.

«Как показывает статистика, в декабре количество выданных необеспеченных кредитов – потребительских кредитов и кредитных карт – практически всегда самое большое в году и составляет в среднем 10% и более от общей выдачи в течение года, – считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Это связано, прежде всего, с сезонностью спроса на необеспеченные кредиты из-за близости новогодних праздников. В этом месяце всегда много распродаж, подарков и, соответственно, спрос на кредитные карты растет.

Что касается существенной динамики роста выдачи новых кредитных карт по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, то она объясняется ситуацией, сложившейся год назад на рынке розничного кредитования. Тогда и банки, и заемщики еще только приходили в себя после карантинных мероприятий весны – начала лета 2020 года, когда выдача «кредиток» сократилась радикально. Сейчас сегмент кредитных карт развивается достаточно динамично, что, прежде всего, связано с технологичностью и удобством данного вида кредита. С помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, банки могут здесь эффективно управлять кредитным риском. А заемщики, в свою очередь, получают привлекательные условия по «кредиткам» (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.). При этом при выдаче кредиток банки, прежде всего, ориентируются на выраженное в баллах значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика».

Динамика количества новых кредитных карт в регионах РФ в декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года:

 

По регионам

декабрь 2020,

ед.

декабрь 2021, ед.

Изменение,

в %

1

г. Москва

77 947

95 214

22,2%

2

Московская область

58 450

74 972

28,3%

3

Краснодарский край

48 405

63 800

31,8%

4

г. Санкт-Петербург

46 464

55 859

20,2%

5

Свердловская область

37 262

48 939

31,3%

6

Республика Башкортостан

36 089

48 432

34,2%

7

Ростовская область

35 697

48 267

35,2%

8

Красноярский край

29 477

43 330

47,0%

9

Республика Татарстан

32 784

43 093

31,4%

10

Иркутская область

26 941

43 037

59,7%

11

Челябинская область

33 364

42 921

28,6%

12

Кемеровская область

27 233

36 528

34,1%

13

Новосибирская область

31 432

36 443

15,9%

14

Пермский край

22 410

32 565

45,3%

15

Самарская область

26 820

32 016

19,4%

16

Приморский край

18 515

29 459

59,1%

17

Ставропольский край

19 075

28 762

50,8%

18

Алтайский край

23 127

28 129

21,6%

19

Нижегородская область

21 542

28 051

30,2%

20

Волгоградская область

22 615

27 993

23,8%

21

Оренбургская область

21 746

26 882

23,6%

22

Омская область

21 487

26 868

25,0%

23

Саратовская область

21 555

26 356

22,3%

24

Ханты-Мансийский АО - Югра

17 888

23 094

29,1%

25

Воронежская область

15 913

21 472

34,9%

26

Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)

15 778

19 926

26,3%

27

Хабаровский край

13 942

19 396

39,1%

28

Ленинградская область

13 963

18 337

31,3%

29

Удмуртская Республика

12 918

17 519

35,6%

30

Белгородская область

11 706

16 202

38,4%

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Авторские туры на Байкал: плюсы и минусы отдыха на великом озере
«Я просто дорогу показывал». Чем рискует турист, покупая «авторский тур»
Авторские туры на Байкал: рынок перегрет
Лена-блогер из Воронежа, Катя-фотограф из Ростова: кто и как делает авторские туры на Байкале?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании