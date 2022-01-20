В декабре 2021 года было выдано 1,57 млн новых кредитных карт

По данным Национального бюро кредитных историй (есть у SIA.RU), в декабре 2021 года количество новых выданных кредитных карт составило 1,57 млн единиц. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 15,5% (в ноябре 2021 года – 1,36 млн ед.), а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 34,1% (в декабре 2020 года – 1,17 млн ед.).

Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в декабре 2021 года было выдано в Москве (95,2 тыс. ед.), Московской области (75,0 тыс. ед.), Краснодарском крае (63,8 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (55,9 тыс. ед.) и Свердловская область (48,9 тыс. ед.).

В регионах РФ самую серьезную динамику роста выданных новых кредитных карт в декабре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Иркутская область (+59,7%), Приморский (+59,1%), Ставропольский (+50,8%), Красноярский (+47,0%) и Пермский (+45,3%) края. В Москве и Санкт-Петербурге показатель вырос на 22,2% и 20,2%.

«Как показывает статистика, в декабре количество выданных необеспеченных кредитов – потребительских кредитов и кредитных карт – практически всегда самое большое в году и составляет в среднем 10% и более от общей выдачи в течение года, – считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Это связано, прежде всего, с сезонностью спроса на необеспеченные кредиты из-за близости новогодних праздников. В этом месяце всегда много распродаж, подарков и, соответственно, спрос на кредитные карты растет.

Что касается существенной динамики роста выдачи новых кредитных карт по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, то она объясняется ситуацией, сложившейся год назад на рынке розничного кредитования. Тогда и банки, и заемщики еще только приходили в себя после карантинных мероприятий весны – начала лета 2020 года, когда выдача «кредиток» сократилась радикально. Сейчас сегмент кредитных карт развивается достаточно динамично, что, прежде всего, связано с технологичностью и удобством данного вида кредита. С помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, банки могут здесь эффективно управлять кредитным риском. А заемщики, в свою очередь, получают привлекательные условия по «кредиткам» (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.). При этом при выдаче кредиток банки, прежде всего, ориентируются на выраженное в баллах значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика».

Динамика количества новых кредитных карт в регионах РФ в декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года: