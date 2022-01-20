Ресурсоснабжающую организацию Слюдянского района подозревают в хищении 32 млн рублей

В Иркутской области по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств в размере более 32 млн рублей.

Установлено, что в 2019 году ресурсоснабжающей организации, осуществляющей деятельность на территории Слюдянского муниципального образования, из регионального бюджета была предоставлена субсидия в размере более 32 млн рублей для возмещения затрат на коммунальное обслуживание населения.

При расчете субсидии были учтены сведения о запланированных организацией расходах на оплату налогов в сумме более 37 млн рублей на работников предйприятия. Однако проверка показала, что фактически организация не произвела налоговые отчисления, потому что к работе были привлечены иные хозяйствующие субъекты. В результате незаконного получения субсидии бюджету Иркутской области причинен ущерб в размере свыше 32 млн рублей, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).