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Главную новогоднюю елку в Иркутске начнут убирать 1 февраля

Мэрия Иркутска сообщила, что с 1 февраля специалисты приступят к разбору главной новогодней ели, расположенной в сквере имени Кирова.

«В Иркутске начался демонтаж новогодних украшений. С 20 января в областном центре убирают праздничную иллюминацию на общественных пространствах. С 1 февраля специалисты приступят к разбору главной новогодней ели, световых фигур и ледового городка в сквере имени Кирова. Одновременно начнется демонтаж праздничного убранства на острове Конный», – говорится в сообщении.

Убранные конструкции будут храниться на складе муниципального учреждения «Праздник». Завершить все работы по демонтажу новогодних украшений планируют до 14 февраля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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