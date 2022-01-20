Главную новогоднюю елку в Иркутске начнут убирать 1 февраля

Мэрия Иркутска сообщила, что с 1 февраля специалисты приступят к разбору главной новогодней ели, расположенной в сквере имени Кирова.

«В Иркутске начался демонтаж новогодних украшений. С 20 января в областном центре убирают праздничную иллюминацию на общественных пространствах. С 1 февраля специалисты приступят к разбору главной новогодней ели, световых фигур и ледового городка в сквере имени Кирова. Одновременно начнется демонтаж праздничного убранства на острове Конный», – говорится в сообщении.

Убранные конструкции будут храниться на складе муниципального учреждения «Праздник». Завершить все работы по демонтажу новогодних украшений планируют до 14 февраля.