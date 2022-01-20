Первая тренировка олимпийской сборной состоялась в ледовом дворце «Байкал»

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что сегодня в ледовом дворце «Байкал» в Иркутске прошла первая тренировка российской команды по конькобежному спорту перед Олимпиадой.

«К приезду олимпийской сборной готовились тщательно. Были проведены специальные работы по подготовке льда. Это позволило сделать его более скользящим. Также закуплены дополнительные системы климат-контроля. Теперь температура в «Байкале» более комфортная. Знаю, что конькобежцы высоко оценили результаты подготовки. Это дорогого стоит», – сказал глава региона.

Тренировки в Иркутске будут длиться неделю, после этого конькобежцы отправятся в Пекин.