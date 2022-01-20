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ЦБ предложил запретить в России майнинг и криптовалюты

Банк России предложил запретить в России майнинг и обращение криптовалют. По мнению регулятора, распространение криптовалют создает существенные угрозы для благосостояния российских граждан и стабильности финансовой системы. При этом в странах с формирующимися рынками, как Россия, они выше, чем в развитых странах, которые могут позволить себе более мягкое отношение к криптовалютам.

– Объем сделок российских граждан с криптовалютами, по некоторым оценкам, достигает 5 млрд  долл. США в  год. Российские граждане являются активными пользователями интернет-платформ, осуществляющих торговлю криптовалютами. Кроме того, Россия находится в числе лидеров по объему мировых майнинговых мощностей, – говорится в докладе ЦБ «Криптовалюты: тренды, риски, меры» .

По мнению ЦБ, распространение криптовалют приводит к выводу сбережений граждан за периметр российского финансового сектора и, как следствие, сокращению его возможностей по финансированию реального сектора и снижению потенциального роста экономики.

Криптовалюты, указывает ЦБ, активно используются в противоправной деятельности – это отмывание доходов, наркоторговля, финансирование терроризма.

ЦБ ссылает на опыт ряда стран, которые уже ввели запрет на использование криптовалют (прежде всего Китай) или планирует ввести такой запрет (например, Индия), некоторые страны (например, Китай, Иран) установили также запрет на осуществление майнинга

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Банк России предлагает установить ответственность за нарушение законодательного запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа, ввести запрет на организацию выпуска, организацию обращения криптовалюты (в т.ч. криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории РФ, ввести запрет на вложения финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты.

Банк России считает, что текущий масштаб и дальнейшее распространение майнинга криптовалют на  территории России несет существенные риски для экономики, создает непроизводительный расход электроэнергии, ставящий под угрозу энергообеспечение жилых зданий, зданий социальной инфраструктуры и предприятий, а также реализацию экологической повестки РФ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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