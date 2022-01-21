Банк «Приморье» начал выпуск карт Аэрофлот-Бонус

Банк «Приморье» объявляет о реализации проекта совместно с крупнейшим федеральным авиаперевозчиком — авиакомпанией «Аэрофлот». Теперь в Банке можно оформить дебетовую карту «Аэрофлот Бонус». Карты выпускаются в категориях Visa Platinum, Visa Gold и Мир Привилегия.

— Карты Банка «Приморье» «Аэрофлот Бонус» — особая программа для тех, кто часто пользуется услугами этой авиакомпании, — комментирует начальник Управления карточного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» Сергей Колеев. — У нас было много запросов от клиентов о вводе этой карты в нашу линейку, и в начале 2022 года мы с радостью представляем этот продукт. Мы разработали интересные и выгодные условия для пользователей этой карты: на нее начисляются не только мили за покупки, но и проценты на остаток по счету. Кроме того, каждый новый пользователь карты «Аэрофлот Бонус» банка «Приморье» получает 500 приветственных миль.

При использовании карты за каждые потраченные 100 рублей начисляется:

1 миля — при оборотах по карте в месяц от 10 000 руб. до 75 000 руб.

2 мили — при оборотах по карте в месяц от 75 000 руб. до 150 000 руб.

3 мили — при оборотах по карте в месяц от 150 000 руб. до 300 000 руб.

Полученные мили можно использовать на рейсах авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», «Аврора» и альянса SkyTeam. Клиенту доступно бесплатное обслуживание карты, подключенной к Программе Лояльности «Аэрофлот Бонус» при сумме покупок по карте от 20 000 рублей и при наличии одной расходной операции в Мобильном банке в месяц (при невыполнении условий — обслуживание составляет 100 рублей в месяц.).