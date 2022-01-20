Банк Уралсиб принял участие в конференции Fintech Christmas

Директор по инновациям Банка Уралсиб Дмитрий Гришин принял участие в онлайн-конференции Fintech Christmas. Мероприятие прошло в Центре цифрового лидерства SAP (Москва). Организаторами конференции выступили SAP СНГ, Банк Уралсиб и ассоциация «Финтех Старт».

Директора по инновациям и цифровизации банков рассказали о своих достижениях в уходящем году, а также обсудили такие темы, как ESG, R&D-лаборатории, NFT и вопрос внедрения цифрового рубля. Дмитрий Гришин в своем выступлении отметил, что цифровые финансовые активы – новый вид активов, который ранее регуляторно отсутствовал. Появление любых новых рынков является областью интересов для банков, сообщил эксперт.

По его словам, этот интерес касается как инвестирования, работы с этим классом активов в интересах своих клиентов, так и получения комиссионного вознаграждения за предоставление вышеуказанных услуг. «Как пример, можно рассмотреть появление абсолютно любых видов ценностей в цифровом формате, как NFT или цифровое искусство. Сейчас это только появляется, но в 2022 году в тестовом режиме мы сможем рассмотреть возможные практические кейсы», - отметил Гришин.