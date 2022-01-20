Примсоцбанк вошёл в ТОП-50 медиарейтинга российских банков за октябрь, сообщает портал Finmarket.
Таким образом, по количеству упоминаний Примсоцбанк занял 35 место, а по показателю индекса заметности – 36 место. Отметим, самыми растиражированными инфоповодами в 2021 году стали новости о том, что клиенты Примсоцбанка теперь могут снимать в банкоматах банка "Открытие" до 100 тысяч рублей, карты «Мир» от можно добавить в Apple Pay, а также о том, что Fitch Ratings улучшило прогноз по рейтингу банка и путешествии блогера Альберта Северного.
Напомним, по данным портала Бробанк, пресс-служба Примсоцбанка стабильно входит в ТОП-15 самых активных банковских пресс-служб, а по данным «Медиалогии» за ноябрь занимает 33 место в медиарейтинге российских банков.
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Примсоцбанк вошёл в ТОП-50 медиарейтинга российских банков в 2021 году
Примсоцбанк вошёл в ТОП-50 медиарейтинга российских банков за октябрь, сообщает портал Finmarket.