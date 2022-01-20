Россельхозбанк и правительство Новосибирской области обсудили вектор сотрудничества в 2022 году

В Новосибирске состоялась встреча заместителя Председателя Правления Россельхозбанка Дениса Константинова и заместителя Председателя Правительства Новосибирской области – министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко. Также Денис Константинов встретился с Председателем Законодательного Собрания Новосибирской области Андреем Шимкивом. Стороны обсудили перспективы развития АПК области в 2022 году и подвели итоги взаимодействия в прошлом году.

Так, в 2021 году РСХБ предоставил аграриям Новосибирской области более 9 млрд рублей для проведения сезонных работ. Около 90% этого объема аграрии получили по льготной ставке не выше 5% годовых в соответствии с госпрограммой льготного кредитования АПК. Доля РСХБ на рынке финансирования сезонных работ в регионе превышает 86%.

«С руководством Новосибирской области у Россельхозбанка выстроено эффективное, скоординированное и долговременное сотрудничество, благодаря которому удалось выполнить важнейшую задачу по финансированию сезонно-полевых работ в 2021 году. РСХБ принимает активное участие в социально-экономическом развитии региона. В настоящее время банк финансирует семь крупных инвестиционных проектов по строительству и реконструкции новых производственных и перерабатывающих комплексов на территории Новосибирской области суммарной стоимостью свыше 20 млрд рублей. Приоритеты Россельхозбанка не меняются – он остается опорным банком АПК и современным универсальным финансовым институтом, поэтому мы и дальше будем развивать наше стратегическое сотрудничество с руководством Новосибирской области», – сказал Денис Константинов.

«Сегодня Россельхозбанк является главным финансовым партнером наших аграриев, нашего аграрного бизнеса, он оказывает большую поддержку в развитии агропромышленного комплекса региона. Благодаря в том числе этой финансовой помощи Новосибирская область входит в первую десятку крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в стране. Велика роль банка в поддержке фермеров, сельхозкооперативов. Необходимо также отметить эффективную реализацию трех этапов образовательного проекта «Школа фермера». Помимо этого, банк оказывает поддержку в реализации программы комплексного развития сельских территорий. Будем и дальше сотрудничать в рамках имеющихся договоренностей и соглашений», – отметил в ходе встречи Евгений Лещенко.

Стороны подвели промежуточные итоги реализации программы «Сельская ипотека». К настоящему моменту кредиты Россельхозбанка по этой программе помогли улучшить свои жилищные условия 2,7 тыс. человек в Новосибирской области. Всего РСХБ выдал в регионе 6,4 млрд рублей сельской ипотеки. Всего же в 2021 году срочный кредитный портфель Новосибирского филиала Россельхозбанка вырос на 3 млрд рублей и составил 50 млрд рублей.

Региональная сеть РСХБ насчитывает 22 офиса, 15 из которых расположены в районах области. Уровень охвата сельских территорий в регионе составляет 100%. Банк стремится создать для клиентов максимально комфортные условия в офисах и отделениях, поэтому в 2021 году среди прочего был реализован проект реновации офиса в городе Карасуке.

«Хорошо, что банк идет в ногу со временем, становится доступнее и комфортнее. Жизнь на селе должна быть качественной и доступной. У Россельхозбанка есть все инструменты для того, чтобы этому способствовать»», – заключил Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.