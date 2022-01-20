РСХБ провёл редизайн сайта

РСХБ сообщил о редизайне и обновлении интерфейса.

– Любой процесс улучшения, конечно, требует времени и усилий, но ваше удобство для нас превыше всего . Уже сейчас доступны усовершенствованные: меню, главная страница, страница "Малому бизнесу и ИП", а также все основные страницы раздела "Малому бизнесу и ИП". В ближайшее время мы обновим и все остальные разделы сайта. Полностью работы мы планируем завершить в начале весны. Благодаря нашим стараниям сайт банка становится современнее и удобнее в использовании, уверены, результат вам понравится, – говорится в сообщении.

В ходе регламентных работ могут возникнуть небольшие затруднения, предупреждает банк.