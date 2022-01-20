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Жители Приангарья пожаловались на отсутствие «Спутника Лайт» в прививочных пунктах

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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о жалобах жителей региона на отсутствие вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в крупных прививочных пунктах региона.

«Запасов вакцины сейчас достаточно. Периодически мне поступают жалобы на нехватку "Спутника Лайт" в крупных медучреждениях с большим потоком желающих привиться. Регулируем ситуацию в ручном режиме», – отметил глава области.

По его словам, ревакцинироваться «Спутником Лайт» сейчас можно в поликлинике №4, городской больнице №8 и в «Сибэкспоцентре».

Всего в Иркутской области полный курс вакцинации на сегодняшний день, в том числе «Спутником Лайт», прошли 1,1 млн человек.

 «Спутник Лайт» – это упрощенная версия вакцины от коронавируса «Спутника V», которая представляет собой один из двух компонентов основной вакцины. Глава центра им. Гамалеи  – разработчика вакцины – Александр Гинцбург отмечал, что иммунитет после введения лайт-вакцины может сохраняться менее длительный срок.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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