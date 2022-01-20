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Несколько ведомств и правоохранители намерены подключится к выявлению майнеров в РФ

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Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила, что в выявлении майнеров в России будут участвовать правоохранительные органы, кроме того, возможно взаимодействие нескольких ведомств, пишет ТАСС.

«Естественно, в этом мы видим роль правоохранительных органов в выявлении такой деятельности. Видимо, взаимодействие нескольких ведомств возможно», – сказала Данилова, отвечая на вопрос о способах выявления майнеров и участниках этого процесса.

Также она сообщила о способе выявления майнеров по энергопотреблению. «Отслеживать майнеров, наверное, возможно по какой-то активности в части потребления электроэнергии. Я думаю, что уже наработаны способы по выявлению такой деятельности», – добавила она.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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