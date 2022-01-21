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Пик заболеваемости в России ожидается в середине февраля – эксперт

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В Москве он начнется раньше, передает слова инфекциониста Евгения Тимакова ТАСС.

«Средний инкубационный период у омикрона – два-три дня, максимально семь дней, считайте, четыре инкубационных периода, и на четвертом будет максимум заболеваемости, в Москве это будет в конце января - начале февраля, так как она первая вошла в этот процесс. Общий пик по России мы увидим с вами немного растянутый и размытый, он будет в середине февраля, потому что каждый регион входит в этот процесс отдельно», – сказал ТАСС эксперт.

Говоря о числе выявляемых случаев заражения, Тимаков отметил, что заражений, вероятнее, больше, чем фиксируют.

«Потому что омикрон у тех кто болел или вакцинировался, вызывает легкие симптомы заболевания в виде насморка, болей в горле, небольшого недомогания, и люди просто не тестируются с легкими симптомами, поэтому мы не видим истинной картины сколько заболели на самом деле», – пояснил собеседник агентства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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