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Кобзев: На случай электроаварий в регион закуплена передвижная подстанция

В начале января в Иркутск прибывает первая мобильная  подстанция. Она может быть доставлена в любой район и в случае крупной аварии способна на несколько месяцев обеспечить электричеством целый поселок, заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время прямого эфира "Вести Иркутск". Жителей волновали перебои с электричеством в Иркутском районе.

– Ни для кого не секрет, что нагрузка на сети возрастает, – отметил глава региона. – В прошлом году ИЭСК разгрузила центры питания в Иркутском районе. 8 апреля в деревне Столбова запущена новая подстанция мощностью 220 кВ. Кроме этой деревни, она питает Усть-Куду, Урик, Максимовщину, Глазунова и девять садоводств.

Мощность мобильной подстанции 40 МВА, ранее сообщали SIA.RU в Иркутской электросетевой компании, она состоит из 2 передвижных модулей на полуприцепах и может использоваться для организации временного электроснабжения в различных ситуациях – на период проведения реконструкции и ремонта существующих трансформаторных подстанций, внеплановых отключений, разгрузки сетей в период пиковых нагрузок.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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