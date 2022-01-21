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Суд не стал рассматривать новое ходатайство об открытии «Сильвермолла»

Доводы в новом обращении оказались аналогичны прошлым, рассказали SIA.RU в суде.

«Поступившее 18.01.2022 в суд повторно ходатайство о досрочном прекращении административного приостановления деятельности юридического лица ООО «Интеграл-Девелопмент», оставлено судом без рассмотрения, поскольку доводы, изложенные в нем  аналогичны доводам, изложенным в ходатайстве от 12.01.2022 года,  по которым 17.01.2022 года судьей уже принято решение об отказе в его удовлетворении», – говорится в документе.

Напомним, «Сильвермолл» закрыли 27 декабря из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности на 30 суток. По информации МЧС, в организации были выявлены неисправные системы защиты от возгораний, захламленные эвакуационные выходы и прочие опасные для жизни посетителей недочеты. Собственник первый раз пытался через суд добиться возобновления деятельности центра 17 января, однако сделать это не удалось.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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