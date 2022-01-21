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Две новые переправы открыли в Иркутской области

Они находятся в Киренске и Катаганском районе, рассказали SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области.

В городе Киренске дорога грузоподъемностью до 5 тонн через реку Лену соединила микрорайоны Центральный и Пролетарск. Вторая переправа, грузоподъёмность которой 60 тонн, была открыта в Катангском районе через реку Непу рядом с поселком Непа.

В настоящее время действуют 32 ледовые переправы:

  • Тулунский – 1,
  • Бодайбинский –1,
  • Казачинско-Ленский – 4,
  • Катангский – 3,
  • Качугский – 1,
  • Киренский – 7,
  • Нижнеудинский – 1,
  • Братский – 3,
  • Тайшетский – 6,
  • Шелеховский– 1,
  • Жигаловский – 1,
  • Усть-Кутский – 1,
  • Усть-Удинский – 1,
  • Балаганский – 1.

В зимний период 2021-2022 года на территории Иркутской области планируется открытие и эксплуатация 51 ледовой переправы (18 областного и 33 местного значения) в 17 муниципальных образованиях области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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