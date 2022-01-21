Две новые переправы открыли в Иркутской области

Они находятся в Киренске и Катаганском районе, рассказали SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области.
В городе Киренске дорога грузоподъемностью до 5 тонн через реку Лену соединила микрорайоны Центральный и Пролетарск. Вторая переправа, грузоподъёмность которой 60 тонн, была открыта в Катангском районе через реку Непу рядом с поселком Непа.
В настоящее время действуют 32 ледовые переправы:
- Тулунский – 1,
- Бодайбинский –1,
- Казачинско-Ленский – 4,
- Катангский – 3,
- Качугский – 1,
- Киренский – 7,
- Нижнеудинский – 1,
- Братский – 3,
- Тайшетский – 6,
- Шелеховский– 1,
- Жигаловский – 1,
- Усть-Кутский – 1,
- Усть-Удинский – 1,
- Балаганский – 1.
В зимний период 2021-2022 года на территории Иркутской области планируется открытие и эксплуатация 51 ледовой переправы (18 областного и 33 местного значения) в 17 муниципальных образованиях области.