Две новые переправы открыли в Иркутской области

Они находятся в Киренске и Катаганском районе, рассказали SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области.

В городе Киренске дорога грузоподъемностью до 5 тонн через реку Лену соединила микрорайоны Центральный и Пролетарск. Вторая переправа, грузоподъёмность которой 60 тонн, была открыта в Катангском районе через реку Непу рядом с поселком Непа.

В настоящее время действуют 32 ледовые переправы:

Тулунский – 1,

Бодайбинский –1,

Казачинско-Ленский – 4,

Катангский – 3,

Качугский – 1,

Киренский – 7,

Нижнеудинский – 1,

Братский – 3,

Тайшетский – 6,

Шелеховский– 1,

Жигаловский – 1,

Усть-Кутский – 1,

Усть-Удинский – 1,

Балаганский – 1.

В зимний период 2021-2022 года на территории Иркутской области планируется открытие и эксплуатация 51 ледовой переправы (18 областного и 33 местного значения) в 17 муниципальных образованиях области.