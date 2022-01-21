530 человек заболели коронавирусом в Иркутской области

Это на 8% больше, чем накануне (492). Такие данные предоставил оперштаб 21 января.

Всего в области с начала пандемии насчитывается более 164 тыс. заражений. Госпитализировано – 1 942 (+59), выздоровело – 152 074 (+278), умерло – 8 032 (+19).

Антирекорд по заражениям среди населенных пунктов у Иркутска (+232), второе и третье место у Иркутского района (+70) и Ангарска (+34).

Резкий подъем заболеваемости в регионе фиксируется с 13 января, тогда было зарегистрировано 254 заболевших в сутки. За неделю это число выросло вдвое – до 500 человек в сутки. На пике четвертой волны коронавируса в Приангарье в середине декабря ежесуточно выявляли более 600 заболевших.