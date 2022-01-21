Более 1,5 млрд рублей поступит в Иркутскую область в 2022 году по федеральному проекту «Жилье»

В Иркутской области в 2022 году на реализацию мероприятий по федеральному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» направят 1 млрд 529 млн рублей. Соответствующее соглашение подписано между Правительством Иркутской области и Министерством строительства России. Средства направят на строительство жилья, школ, дорого и подключение к системам водоснабжения и теплоснабжения.

– В частности, в 2022 году в рамках проекта планируется ввести свыше 371 тысячи квадратных метров жилья. Это составит 33 % от общего плана по вводу жилья в регионе на 2022 год, – говорит министр строительства Иркутской области Павел Писарев.

Также 123 млн рублей в рамках федерального проекта «Жилье» направят на строительство школы в поселке Дзержинске Иркутского района.

Кроме того, по проекту «Жилье» в 2022 году в Иркутске продолжат подключение жилых домов к централизованным системам водоснабжения и теплоснабжения. Запланировано 35 мероприятий. Уже объявлен отбор на получение субсидий. Стоит отметить, в 2021-м такие работы были профинансированы из федерального бюджета впервые, тогда с участием федерального финансирования проводили подключение трех объектов: жилых домов в микрорайоне Березовом, жилого комплекса «Ботаника» и домов на улице Томсона Ленинского района Иркутска.

Запланированы и дорожные работы: в деревне Новолисиха Ушаковского муниципального образования проведут реконструкцию улицы Ягодной, в Ангарске запланировано строительство улицы Прибрежной от Алешина до улицы Космонавтов.