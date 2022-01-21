ВТБ и «Уралхим» договорились сотрудничать в климатическом проекте по поглощению парниковых газов

ВТБ будет содействовать развитию лесного климатического проекта нового типа, инициированного АО «ОХК «Уралхим». Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали руководитель Департамента по работе с клиентами рыночных отраслей — старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь и заместитель генерального директора — директор по стратегии АО «ОХК «Уралхим» Михаил Генкин.

Лесные проекты — одно из ключевых направлений стратегии низкоуглеродного развития РФ. В периметр проекта «Уралхима» входит возобновляемое плантационное выращивание леса, переработка срубленной древесины, управление древесными отходами как способ длительного сохранения связанного углерода. В частности, в рамках плантационного выращивания предложено реализовать два направления: восстановление или закладка лесных полезащитных полос на юге Европейской территории РФ и выращивание существующих плантаций эвкалипта в условиях субэкваториального климата Бразилии — страны, входящей в БРИКС. Проект потенциально может абсорбировать значительный объем парниковых газов и обеспечить длительные (более 100 лет) сроки хранения связанного углерода.

«Лесоклиматические проекты — не только важная экологическая цель, но и основа достижения целей России по снижению выбросов СО2. В свете принятия законодательства об углеродных единицах и климатических проектах мы ждем лавинообразного роста рынка лесоразведения и восстановления, проектов снижения горимости лесов, сохранения лесного фонда. По расчетам ВТБ Капитала, поглощающая способность российских лесов в 2050 году может увеличиться до 1,2 млрд тонн. ВТБ в прошлом году утвердил ESG-стратегию, создал ESG-платформу, поддержка климатических проектов для нас — один из приоритетов. С „Уралхимом“ нас связывают долгосрочные отношения, в рамках сотрудничества по этому проекту мы планируем не только оказание консультационной поддержки, но и формирование финансовых инструментов, в том числе основанных на эмитируемых/номинируемых углеродных единицах», — сказал Дмитрий Снесарь.

«196 государств-участников конвенции ООН об изменении климата, приняли обязательства по достижению углеродной нейтральности в рамках Парижского соглашения. Новый лесоклиматический проект, как компенсирующее мероприятие, не имеет альтернатив. Интегрированный подход в отношении производства плантационной древесины, ее переработки, заместительного применения древесных материалов и изделий в массовом строительном секторе, а также специальные методы долгосрочного и безопасного сохранения древесных отходов, могут абсорбировать значительный (в масштабах планеты) объем парниковых газов и гарантировать длительные сроки депонирования связанного углерода», — прокомментировал Михаил Генкин.

«В настоящее время в „Уралхиме“ ведется разработка комплексной Климатической стратегии. Мы ищем наилучшие решения по разным направлениям, которые позволят снизить выбросы парниковых газов и будут содействовать в достижении глобальных климатических целей. Одно из перспективных направлений — лесоклиматические проекты нового типа, и мы рады возможности развивать этот уникальный проект совместно с нашими партнерами», — отметила Ангелина Верба, директор по устойчивому развитию и связям с инвесторами АО «ОХК «Уралхим».

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