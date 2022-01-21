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В мобильном приложении банка «Солидарность» появилась возможность оформления страховых полисов

В мобильном приложении банка «Солидарность» появилась возможность оформления страховых полисов партнёра Банка АО Страховой компании «Солидарность».

На данный момент доступны для оформления три страховые программы: Зонтик (защита от вреда причиненного имуществу соседей в результате событий, ответственность за которые лежит на страхователе), Щит (защита от травм, полученных в результате несчастного случая в период действия договора), Страхование выезжающих за рубеж «Стандарт». Количество страховых продуктов, доступных для оформления в  ДБО, будет постоянно расширяться.»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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