Сырная география: на московский регион приходится треть всех российских фермеров-сыроваров

История искусства изготовления сыра насчитывает тысячи лет, а сами сыроделы живут почти в каждом уголке мира, в том числе и в России. Ко Дню любителя сыра, который отмечают 20 января, эксперты Россельхозбанка проанализировали «сырную географию» страны на основе данных маркеплейса Свое Родное и выяснили, где больше всего фермеров-сыроделов.



Выяснилось, что более 30% всех производителей, выставивших продукцию на маркетплейсе фермерской продукции Свое Родное, представляют Москву и Московскую область. Следом за столичным регионом идет Санкт-Петербург и Ленинградская область с 10%, замыкает тройку Воронеж (5%). За тройкой лидеров российских регионов по предложению фермерского сыра следуют Екатеринбург (4%), Ижевск (4%) и Пенза (4%).



Если говорить о видах сыров, то наиболее широко представлены адыгейский, сулугуни, грюйер, рокфор, горгонзола и халлуми. Так, например, сыроварня ЛетоZдесь из Нижегородской области предлагает халлуми по цене 630 рублей за 700 г, а сулугуни копченый от семейного хозяйства «Никитин Ферм» из Владимирской области будет стоить 225 рублей за 250 г. Грюйер из коровьего молока от семейной фермы и сыроварни «Семкино подворье» (Тульская область) можно приобрести на маркетплейсе Свое Родное по цене 220 рублей за 100 г, а горгонзола «Дольче» от сыроварни «Альдини» из деревни Соболево в Московской области будет стоить 220 рублей за 100 г.



«С 2014 года сыроделие, особенно крафтовое, фермерское, развивается в России семимильными шагами. Отечественные сыры известны и за границей: например, в 2019 году российская команда сыроваров заняла призовые места на международных фестивалях в Италии и Франции. Наши сыроделы наполнили страну уникальными, качественными рецептами, и теперь у любого россиянина есть возможность найти любимый вкус среди ассорти из 3 тысяч сыров через маркетплейс Свое Родное», – отмечает директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.Маркетплейс фермерских продуктов Россельхозбанка позволяет напрямую покупать свежие овощи и фрукты, мясо, молочные товары и многое другое от проверенных фермерских хозяйств со всей России. 8,5 тысяч фермеров от Калининграда до Владивостока предлагают на платформе не только привычные продукты, но и редкие деликатесы. Также через платформу можно договориться об экскурсии на ферму, посетить гастрономические мастер-классы и забронировать отдых в лучших гостевых домах – предложения по агротуризму размещены в подразделе Свое За городом.