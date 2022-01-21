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Соблюдение масочного режима проверил в общественном транспорте Иркутска

Зафиксировано два нарушения со стороны водителей, рассказали SIA.RU в мэрии.

«Во время проведения рейда выявлены два нарушителя: водители маршрутного такси и автобуса. Оба – без средств защиты органов дыхания. Один из них не смог предъявить документы», – прокомментировала заместитель начальника отдела пассажирских перевозок города Екатерина Зарубина.

Сотрудники администрации проводят рейды еженедельно.

Только с начала 2022 года они проверили около тысячи единиц пассажирского транспорта, провели беседы с двумя тысячами пассажиров, пренебрегавшими ношением медицинских масок.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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