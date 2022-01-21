Стартовал прием заявок на заочный конкурс фестиваля «Гринландия»

В этом году названием и темой конкурса стала строчка из песни певца и композитора Сергея Трофимова «А я живу в России!», рассказали SIA.RU в мэрии.

В прошлом году из-за карантинных мер фестиваль состоялся в заочном формате. В этот раз конкурс проходит в 2 этапа. С 15 декабря 2021 по 30 апреля 2022 года проводится сбор заявок и выбор дипломантов. С 1 по 31 мая 2022 года будут подведены итоги и определены лауреаты конкурса посредством интернет-голосования. Победителям вручат дипломы и денежные призы в размере 15 000 рублей. Также в ходе народного голосования будет определен «Народный победитель». Он получит приз – 30 000 рублей.

Стать участниками конкурса могут авторы слов и музыки, композиторы, поэты, исполнители, дуэты, ансамбли и хоры. Также предусмотрены специальные номинации: «Видеоклип» и «Лучшее исполнение песен из репертуара Иосифа Кобзона».

Заявки на конкурс принимаются по электронной почте: grinlandia-kirov@mail.ru и в группе в «Вконтакте». Познакомиться с положением можно на официальном сайте проекта по ссылке.