Зарплата отдельных категорий бюджетников в Иркутской области выросла на 9,1% в 2021 году

Она составила 44 998 рублей. Об этом сообщил министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.

Ранее губернатор Игорь Кобзев в Послании поставил задачу увеличить зарплаты бюджетников на 6,5%.

Сегодня, средняя заработная плата педагогов общего образования увеличилась на 15%, дошкольного и дополнительного образования детей на 7,8% и 6,9% соответственно, у педагогов, работающих с детьми-сиротами, уровень оплаты труда вырос на 13,7%, у работников учреждений культуры ‒ на 9,8%.

Заработная плата врачей без учета выплат, связанных с выполнением работ в условиях пандемии, увеличилась в среднем на 8,6%, среднего медицинского персонала на 5,2%, социальных работников на 8,5%.

Зарплаты продолжат повышать и в 2022 году.