Власти разработают законопроект о снижении ипотечных ставок до 2023 года

«Дом.РФ» откроют доступ к кредитным историям заемщиков при секьюритизации, сообщают «Известия».

Соответствующий законопроект должен разработать Минфин, документ могут внести в Госдуму в феврале 2023 года, следует из плана законопроектной деятельности правительства. Нововведение упростит выпуск ипотечных облигаций для кредитных организаций, что может увеличить объем свободных средств в банковской сфере. Это даст возможность снижать ипотечные ставки для благонадежных заемщиков, указали эксперты.

Единому институту развития в жилищной сфере («Дом.РФ») откроют доступ к кредитным историям заемщиков при секьюритизации кредитного портфеля. Минфин должен разработать соответствующий законопроект, следует из плана законопроектной деятельности правительства, с которым ознакомились «Известия». Документ рассчитывают внести в Госдуму в феврале 2023 года. Речь о процедуре выпуска ценных бумаг, позволяющей банку снизить нагрузку на капитал и разморозить часть средств, чтобы пустить в оборот. Инструмент работает и сейчас, но у «Дома.РФ» нет доступа к кредитным историям заемщиков и, соответственно, возможности оценить риски по ипотечным облигациям.

В Минфине «Известиям» сообщили, что сегодня основной эмитент на рынке ипотечных ценных бумаг – «Дом.РФ», который систематизировал рынок и ввел определенные стандарты. Возможность привлекать ресурсы под ипотечные облигации госкомпании положительно скажется на ликвидности этого рынка, что сделает секьюритизациию жилищных кредитов еще более эффективным механизмом повышения доступности жилья в России, уверены в Минфине.

– Доступ единого института развития в жилищной сфере к кредитным историям в целях проверки их при проведении сделок секьюритизации позволит прежде всего повлиять на снижение расходов на секьюритизацию и повышение скорости проведения таких сделок, а также окажет влияние на повышение качества портфеля ипотечных кредитов, – сказали в министерстве.

В рамках сделок секьюритизации ипотечных кредитов «Дом.РФ» гарантирует все платежи по облигациям перед инвесторами и принимает на себя кредитные риски по портфелю посредством выкупа закладных с просрочкой старше 90 дней, сообщили «Известиям» в госкомпании. Дополнительная информация позволит повысить точность оценки портфеля и благоприятно скажется на условиях секьюритизации качественных ипотечных кредитов для банков-оригинаторов, что в конечном счете приведет к росту доступности кредитов для заемщиков, сказали в «Доме.РФ».