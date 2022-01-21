Кем работали водители до прихода в такси

Сервис городской мобильности Ситимобил провёл опрос (есть у SIA.RU) и выяснил, из каких сфер чаще всего приходят работать в такси, что подтолкнуло водителей сменить профессию, а также рассматривают ли они данную деятельность, как основную работу.

Для более чем половины водителей (64%) работа в такси является основным источником заработка, 34% считают ее подработкой. Ещё 2% рассказали, что работа в такси приносит им дополнительный доход на время учёбы.

В Москве и Московской области работа в такси – основной источник дохода для 73% водителей, это больше, чем в среднем по России.

Это временно

В целом по стране, каждый пятый водитель считает такси основным местом работы. 51% опрошенных воспринимают работу в такси только как подработку, еще 29% – как временную работу.

Помимо такси водители-партнёры сервиса работают в сфере транспорта и связи (18%), торговли (15%), строительства (14%), промышленности (12%), бизнесе (4%). По 3% респондентов отметили инженерное дело, образование и юриспруденцию.

В сфере информационных услуг заняты 2% таксистов, столько же – в общепите, менеджменте и здравоохранении. Менее 2% в качестве основной занятости указали искусство и масс-медиа, финансовую сферу, науку, рекламу и PR, гостиничный бизнес, охрану и консалтинг, а также отвечали, что уже вышли на пенсию.

Начальники и владельцы бизнеса

Интересно, что до работы в такси 21% респондентов были заняты в той же сфере транспорта и перевозок. Столько же (21%) работали в сферах торговли, связи и телекоммуникаций. Ещё 14% пришли из строительной отрасли. 11% рассказали, что до работы водителем у них был собственный бизнес. 6% были трудоустроены в промышленном секторе, а 3% – в общепите, и столько же (3%) работали наемными менеджерами.

По 2% выбрали вариант юриспруденция, инженерия и финансовый учёт. По 1% таксистов в прошлом работали в образовании, информационных услугах, здравоохранении, рекламе и PR, а также гостиничном бизнесе. Менее 1% пришли в такси из науки, бухгалтерского учёта, охраны и консалтинга.

В такси чаще переходят с не самых высоких должностей: 54% респондентов сказали, что в прошлом были рядовыми сотрудниками. Но есть среди водителей и те, кто владел собственным бизнесом (21%) или занимал руководящие должности (20%). Ещё 5% устроились работать в такси после выхода на пенсию.

Свобода и стабильность

Водителей по призванию среди таксистов не так много, 18%. Чаще в такой работе привлекает возможность самостоятельно выстраивать график (42%) и планировать выходные (24%). Немаловажны и финансовые соображения: 34% стали водителями потому, что могут существенно повысить свой заработок при желании, 16% – из-за постоянного и стабильного дохода, 14% – из-за того, что можно начать работу с минимальными финансовыми вложениями. Среди прочих причин указывали сокращение на основном месте работы, потерю бизнеса, смену места жительства, а также возможность зарабатывать в свободное время.