Областной кадровый конкурс «Моя карьера» станет ежегодным

Молодежный кадровый конкурс «Моя карьера» будет проводиться в Иркутской области ежегодно. Об этом рассказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Кадровый конкурс организован министерством по молодежной политике Иркутской области при поддержке регионального правительства по инициативе губернатора. Проект реализован совместно с другими министерствами, ведомствами, крупными предприятиями.

Заявки на участие подали 1328 человек от 18 до 35 лет из разных муниципалитетов области. Финалистами конкурса стали 377 человек, победителями – 120.

Напомним, в 2021 году областной кадровый конкурс для молодежи «Моя карьера» проводился по шести направлениям: государственное управление, производство, IT/цифровые технологии, креативный кластер, предпринимательство, социальное лидерство.