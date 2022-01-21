Новости

Кровля хоккейного корта обрушилась в Нижнеудинском районе из-за снега

Обрушение кровли хоккейного корта произошло сегодня в городе Нижнеудинском районе Иркутской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

<p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Инцидент случился в 15:40 по местному времени. «Корт размером 33х60 м., высота – 12,5 метра. Кровля тентовая по металлической конструкции. Обрушение произошло в результате скопления большого количества снега. Площадь обрушения – 50 квадратов», – сообщили в ведомстве.

Представители подрядной организации, которая выполняла работы по строительству этого корта, выехали на место происшествия для оценки произошедшего и определения сроков восстановительных работ. Погибших, пострадавших нет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Авторские туры на Байкал: плюсы и минусы отдыха на великом озере
«Авторские туры – хороший знак». Как «внешняя угроза» помогает меняться турбизнесу на Байкале
«Я просто дорогу показывал». Чем рискует турист, покупая «авторский тур»
Авторские туры на Байкал: рынок перегрет
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании