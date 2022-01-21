Власти Приангарья расширят программу газификации региона

Программу развития газоснабжения и газификации Иркутской области планируется расширить: правительство региона внесло соответствующие корректировки, сейчас документ находится на согласовании в ПАО «Газпром». Согласно корректировкам, прирост уровня газификации увеличится на 4,4%, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

«В этой работе мы вышли на финишную прямую, рассчитываю, что до конца марта программа будет утверждена. Корректировки предусматривают добавление в программу мероприятий по газификации Жигалово, Братска, Усть-Кута, Киренского района, а также строительство газопровода Жигалово – Саянск», – пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

После корректировок охват населения региона, проживающего в газифицированных населенных пунктах, возрастет не менее чем на 245 тысяч человек, количество домовладений, которые планируется подключить к газу, увеличится до 22 888.