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Иркутский авиационный завод впервые изготовил четыре модернизированных Су-30СМ2

Генеральный директор Иркутского авиационного завода филиала ПАО «Корпорация "Иркут"» Александр Вепрев доложил министру обороны России Сергею Шойгу, что в 2021 году предприятие впервые изготовило четыре модернизированных сверхманевренных многофункциональных двухместных истребителя Су-30СМ2 в интересах морской авиации Военно-морского флота страны, пишет ТАСС.

«Иркутским авиационным заводом в 2021 году впервые изготовлены в интересах морской авиации Военно-морского флота четыре модернизированных сверхманевренных многофункциональных двухместных истребителя Су-30СМ2», – сказал Вепрев.

По его словам, самолеты полностью укомплектованы, выдержали все виды испытаний и приняты военным представительством. В рамках модернизации транспорта импортное оборудование заменено на отечественные аналоги. Истребитель получил улучшенные тактико-технические характеристики оптико-электронного прицельно-навигационного комплекса, комплекса средств радиоэлектронного противодействия, радиолокационной системы управления с обеспечением увеличения дальности обнаружения воздушных целей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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