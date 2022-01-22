Четыре IPhone 13 разыграют в Иркутской области в честь празднования Дня студента

Администрация Иркутска сообщила, что в честь празднования Дня российского студенчества в Приангарье будут разыграны четыре смартфона IPhone 13, по одному в каждом городе – Иркутске, Ангарске, Братске и Усть-Илимске.

«Студенты смогут принять участие в розыгрыше призов. Главным подарком станет iPhone13 от партнера акции En+ Group. Смартфон достанется победителю творческого конкурса. Для участия необходимо снять один или несколько видеороликов на тему «Энергичный студент» с объектами En+ Group: световыми тоннелями, детскими площадками, ледовыми городками, елками. Выложить видеоматериал в разделе Reels в своем аккаунте в Instagram 24 января до 23:59. Сделать отметку аккаунта En+ Group при помощи функции «Отметить людей». Поставить официальный хэштег конкурса #энергичныйстудент_иркутск», – сообщила мэрия.

Ролик участника должен быть длительностью от 15 до 59 секунд и иметь вертикальный формат. Каждому участнику конкурса будет присвоен порядковый номер в комментарии к ролику. Победителя выберут при помощи генератора случайных чисел. Студенты могут опубликовать несколько записей – каждая сможет побороться за победу.

Адреса объектов En+ Group: