Около 40% российских путешественников планируют отпуск с туристическим кэшбэком

Около 40% потенциальных путешественников планируют приобрести тур в рамках пятого этапа программы туристического кешбэка, стартовавшего 18 января. Такой результат получили в сервисе путешествий «Туту.ру» после проведенного исследования по запросу РИА Новости.

В опросе приняли участие около 1,5 тысячи человек. Из них 18% планируют воспользоваться программой впервые, 21% туристов раньше участвовали в этой акции и намерены снова получить туристический кешбэк. Еще 2% респондентов участвовали в предыдущих этапах программы, но на этот раз решили не пользоваться предложением. Ни разу не присоединялись к программе и пока не планируют 59% россиян.

«Среди тех, кто планирует участвовать в программе кешбэка 35% – это те, кто намерен отправиться к морю: в Крым, на курорты Краснодарского края или в Калининградскую область. Почти каждый пятый хочет поехать на Кавказ: например, в Адыгею, Дагестан, Ингушетию, Минеральные Воды. О желании отправиться на север рассказали 14 процентов опрошенных», – пояснили аналитики.

По данным продаж «Туту.ру», в ТОП-10 сейчас, помимо Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод, Симферополя, Калининграда, Краснодара и Ростова-на-Дону входят Иркутск и Анапа.