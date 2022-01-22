Власти Иркутской области выделят 56,6 млн рублей ветеранам на санаторное лечение в 2022 году

Пресс-служба правительства региона сообщила, что с 17 января в Иркутской области началось санаторно-курортное лечение ветеранов труда. В областном бюджете на 2022 год на эти цели предусмотрено 56,6 млн рублей, что позволит оздоровить 1475 человек.

«Санаторно-курортное лечение – это дополнительная мера социальной поддержки граждан из числа ветеранов труда и ветеранов труда Иркутской области. За 2021 год санаторно-курортное лечение прошли 1457 человек», – рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

В настоящее время по результатам проведенных аукционов министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области заключило 1300 контрактов на оказание услуг по санаторно-курортному лечению ветеранов труда. Услуги будут оказываться в ОГАУСО «Реабилитационный центр «Шелеховский», «Клинический «Курорт Ангара», Курорт «Русь», Санаторий «Братское взморье», Санаторий «Солнечный», ОГАУЗ «Санаторий Юбилейный», АО РЖД