Аграрии Иркутской области получили 30 млн рублей в качестве господдержки в 2022 году

Первые в 2022 году субсидии получили 25 сельхозтоваропроизводителей Иркутской области. Средства выделили из областного бюджета общим объемом 30 млн рублей, деньги направлены на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей при покупке сельхозтехники и оборудования, сообщает пресс-служба региправительства.

Всего в 2022 году на эти цели предусмотрено 806,7 млн рублей. Общий объём финансирования же в 2021 году составил 528,67 млн рублей. До конца января аграриям планируется выплатить еще 20 млн рублей.

«Получить компенсацию затрат на лизинговые платежи можно при приобретении оборудования и техники, применяемых в производстве и переработке продукции растениеводства и животноводства. Например, зерносушильное и зерноподрабатывающее оборудование, почвообрабатывающее оборудование, трактора, кормораздатчики, доильные аппараты, оборудования для пастеризации, фасовки продукции и др.», – пояснили власти.