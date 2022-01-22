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СК начал проверку по факту гибели двоих спасателей на пожаре в Бодайбо

Следственное управление СКР по Иркутской области начало проверку по факту гибели двоих пожарных при спасении людей из горящего дома в Бодайбо, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации следователей, утром 22 января поступило сообщение о том, что в городе Бодайбо в переулке Охотничий загорелся 12-квартирный деревянный дом. Сотрудники МЧС эвакуировали жильцов дома. При тушении пожара на связь перестали выходить двое спасателей, позже в подвале дома обнаружили их тела.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, погибшими оказались лейтенант внутренней службы Игорь Руснаков, ему было 28 лет, а также Вадим Найденов – на момент гибели ему было 25 лет, у него остались ребенок и жена.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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