Комиссия МЧС России приедет в Приангарье для выяснения причин гибели пожарных в Бодайбо

Врио главы МЧС России Александр Чуприян направил в Иркутскую область комиссию центрального аппарата для выяснения обстоятельств гибели пожарных при спасении людей в Бодайбо и оказания методической помощи территориальному органу, говорится на сайте ведомства.

Ранее, 22 января, стало известно, что в Бодайбо в переулке Охотничий загорелся 12-квартирный деревянный дом. Сотрудники МЧС эвакуировали жильцов дома. При тушении пожара на связь перестали выходить двое спасателей, позже в подвале дома обнаружили их тела. СК по факту случившегося проводит проверку.

Погибшими оказались лейтенант внутренней службы Игорь Руснаков, ему было 28 лет, а также Вадим Найденов – на момент гибели ему было 25 лет, у него остались ребенок и жена.