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Несовершеннолетний парень дрифтовал на «Жигулях» у входа ТРЦ «Модный Квартал» в Иркутске

Полиция задержала 16-летнего парня, который дрифтовал на автомобиле «Жигули» у входа в ТРЦ «Модный квартал», где запрещен проезд транспорта, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Действия нарушителя выявили при мониторинге соцсетей, где была опубликована запись с лихачом. «На видео водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2106» совершает опасные манёвры, подвергая опасности пешеходов», – отметили в ГИБДД.

Личность парня установлена. В отношении него возбуждено шесть административных дел, транспорт помещен на арестплощадку. Комиссия по делам несовершеннолетних даст оценку родителям молодого человека.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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