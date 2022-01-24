«Авторские туры – бич всей туротрасли». Как они влияют на имидж Байкальского региона?

«Предстоящий зимний сезон на Байкале ожидается ярким и горячим. За два месяца озеро посетят более 600 тысяч туристов, рост может составить 10-20% к 2021 году и примерно 50-70% к 2020 году», – делится своими прогнозами Алексей Стрелюк, один из основателей туроператора «Байкалика», лидера приключенческого туризма на Байкале и, пожалуй, самого крупного туроператора по льду. О том, почему интересных авторских туров на Байкале не более 5% и как они влияют на имидж региона, он рассказал SIA.RU.

Из офисного планктона в путешественники

Алексей Стрелюк связывает взрывной рост авторских туров не только на Байкале, но и на Сахалине, Алтае, Кавказе, в Карелии с тем, что инфраструктура регионов стала более понятной.

– Собрать базовый турпродукт, найти контакты, забронировать услуги местных гидов, транспорт, объекты размещения сейчас можно, не имея большого опыта в туристической отрасли, не имея специального образования, – поясняет он.

Авторов Алексей делит условно на две категории.

– Примерно 3-5% – действительно люди, которые создают какие-то уникальные маршруты. Это когда человек приезжает на локацию, собирает и изучает информацию, формирует свой маршрут с некими добавочными ценностями, основанными на личности организаторов. Например, это могут быть географы, этнографы, люди, интересующиеся йогой, медитацией, какими-то другими практиками. Ценность содержится в них самих, и они адаптируют свой тур для территории. Или авторами туров могут быть знаковые люди, которые делятся своими компетенциями, например, фотографы, лидеры мнений из Инстаграм, крутые путешественники.

В мировой практике такие примеры тоже есть, говорит Алексей.

– Можно вспомнить путешествия Михаила Кожухова, «Клуб 7 вершин» с Александром Абрамовым, который организует восхождения на высочайшие точки мира. Но таких авторов туров – меньшинство. Остальные 95-97% организаторов не несут ценности, они чаще хотят, как по волшебству изменить свою жизнь и превратиться из офисного работника в путешественника. Это можно сравнивать с инфоцыганством и даже с финансовыми пирамидами.

От красивых фоточек к реальности

Алексей заявляет, что сейчас авторские туры – бич для всей туротрасли, и приводит основные минусы.

– Самая большая проблема – это формирование негативного имиджа для территории и в целом для внутреннего туризма. Очень часто есть несовпадение предлагаемого пользователю контента и реальности. Авторы туров могут, например, писать о том, что на Новый год на Байкале вы будете видеть тот самый знаменитый лёд, хотя чаще всего большая чаасть Байкала еще не замерзает в это время. Или авторы выкладывают фотографии несуществующих отелей, фотографии озер Канады, ледников Аляски, говоря о том, что это Байкал. Часто рекламные предложения украшают красивые снимки пикников, ресторанов, которых здесь нет. Всё это ведет к тому, что у пользователя, покупающего авторский тур, формируются завышенные ожидания от поездки. Что он будет жить в топовых локациях без людей, есть прекрасную пищу, жить в вау-отелях, а по факту он сталкивается с другой реальностью. Авторы используют не всегда самые лучшие или проверенные размещения, не обладают кадрами, какой-то базовой техникой, инструментами, для того чтобы делать действительно красиво и вкусно, как на фотографиях. Получается несовпадение ожиданий и реальности. Соответственно, по возвращению с территории гости дают негативный фидбэк, пишут, что по России путешествовать плохо, отелей нормальных нет, нормального питания нет, соответственно, у всех откладывается негативная информация. И туроператоры, и регион от этого страдают.

От неуплаты налогов к рискам

Второй минус – непрозрачные финансовые отношения. Cкорее, этот вопрос важен для государства. Оплаты авторских туров идут переводами, наличкой, естественно, с них не уплачиваются налоги, а регионы от этого не развиваются. И еще один минус – это риски.

– Есть в законодательстве лазейка, которая позволяет авторские туры продавать как некие услуги консультирования по бронированию. Это не подпадает под законодательное описание деятельности туроператора. Какие риски это несёт для туриста? Если автор куда-то исчезает, если услуга оказана не в полной мере или недоброкачественно, никаких инструментов, чтобы вернуть свои деньги за тур не существует, – говорит Алексей.

Кроме того, есть абсолютно реальные риски для жизни и здоровья, потому что человек не знающий территории, но делающий на ней турпродукт, не имеющий большого опыта в туризме, не учитывает многих факторов, которые происходят на льду Байкала.

– Часто продаются поездки по льду Байкала на уазиках, а машины на льду – это риск. Или авторы предлагают какие-нибудь переходы по льду, думая о том, что на Байкале всегда солнце и тепло, а по факту группа может попасть в шторм, все это может привести даже к человеческим жертвам, – резюмирует Алексей.