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Власти выплатят по 100-113 тысяч рублей семьям, потерявшим жилье на пожаре в Бодайбо

Правительство Иркутской области выплатит по 100-113 тысяч рублей семьям, которые потеряли жилье в результате пожара в 12-квартирном деревянном доме в Бодайбо, который произошел накануне, сообщает пресс-служба регионального кабмина.

«Что касается социальной помощи погорельцам, то четыре семьи, где на каждого члена доходы ниже прожиточного минимума, по областным нормативным актам получат по 113 тыс. рублей. Еще четырем семьям, у которых доходы не превышают трехкратного прожиточного минимума, выплатят по 100 тыс. рублей. Средства на счета собственников жилья поступят в течение ближайших трех дней. Кроме того, в индивидуальном порядке выясняется, какая гуманитарная помощь необходима сейчас этим людям», – сообщили власти.

Все погорельцы сейчас находятся у родственников. В сгоревшем доме было прописано 28 человек, из них восемь пенсионеров и четыре ребенка.

Напомним, пожар в Бодайбо произошел накануне. Никто из жильцов не пострадал – все были спасены пожарными. Однако двое сотрудников МЧС погибли при исполнении служебного долга – им было 28 и 25 лет, расследованием причин их гибели занимаются СК и федеральная комиссия министерства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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