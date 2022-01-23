Стоимость ипотеки в России в декабре выросла до максимума с 2015 года – эксперты

Полная стоимость ипотеки в России в декабре выросла на 4,4% – до 13,2%, последний раз подобный уровень отмечался только в 2014-2015 годах, сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

«Согласно данным компании, средняя полная стоимость ипотечного кредита в конце 2021 года выросла до 13,2% с 8,8% месяцем ранее. Подобный уровень полной стоимости кредита отмечался только в 2014–2015 году. Рост ПСК (полная стоимость кредита – прим. РИА Новости) по ипотеке связан с одним единственным фактором – повышением регулятором ключевой ставки. Многие кредиторы уже повысили ставки по основным программам кредитования до двузначных значений», – объяснили эксперты.

По информации бюро кредитных историй, россияне на этом фоне стали брать в банках меньше средств на покупку жилья: за месяц средний размер ипотечного кредита упал на 13,5%, или на 530 тысяч рублей, – до 3,4 млн рублей. Одновременно и средний срок ипотеки сократился на 2 года – до 17 лет и 5 месяцев.