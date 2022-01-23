Новости

Стоимость ипотеки в России в декабре выросла до максимума с 2015 года – эксперты

Полная стоимость ипотеки в России в декабре выросла на 4,4% – до 13,2%, последний раз подобный уровень отмечался только в 2014-2015 годах, сообщает РИА Новости со ссылкой на  бюро кредитных историй «Эквифакс».

«Согласно данным компании, средняя полная стоимость ипотечного кредита в конце 2021 года выросла до 13,2% с 8,8% месяцем ранее. Подобный уровень полной стоимости кредита отмечался только в 2014–2015 году. Рост ПСК (полная стоимость кредита –  прим. РИА Новости) по ипотеке связан с одним единственным фактором – повышением регулятором ключевой ставки. Многие кредиторы уже повысили ставки по основным программам кредитования до двузначных значений», – объяснили эксперты.

По информации бюро кредитных историй, россияне на этом фоне стали брать в банках меньше средств на покупку жилья: за месяц средний размер ипотечного кредита упал на 13,5%, или на 530 тысяч рублей, – до 3,4 млн рублей. Одновременно и средний срок ипотеки сократился на 2 года –  до 17 лет и 5 месяцев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Авторские туры на Байкал: плюсы и минусы отдыха на великом озере
«Авторские туры – бич всей туротрасли». Как они влияют на имидж Байкальского региона?
«Авторские туры – хороший знак». Как «внешняя угроза» помогает меняться турбизнесу на Байкале
«Я просто дорогу показывал». Чем рискует турист, покупая «авторский тур»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании