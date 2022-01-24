Налог на вклады свыше 1 млн рублей распространится на счета россиян с меньшими сбережениями

Такая ситуация стала возможной из-за удвоения за год ключевой ставки ЦБ и параллельного роста банковских ставок. Согласно законодательству, налог не взимается с суммы доходов, получаемой умножением ставки ЦБ на начало года (4,25%) на 1 млн руб., сообщает РБК.

По итогам 2021 года обязанность по уплате налога может возникнуть и по депозитам с суммой от 700 тыс. руб., оценила замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина. Расчеты РБК (с учетом ежемесячной капитализации процентов) подтверждают, что, например, вкладчик с начальной суммой 710 тыс. руб., имевший единственный вклад с начала года со ставкой 4,5%, а в августе переложивший деньги под более высокий процент (8%), когда на рынке появились такие промовклады, мог заработать за год 42,85 тыс. руб. Это означает, что ему придется заплатить налог 13% с 350 руб., или 45,5 руб.

Размер вклада не является основополагающим фактором при формировании налоговых обязательств, поскольку в качестве налогооблагаемой базы учитывается совокупность выплаченных процентов, уменьшенная на вычет, прокомментировала РБК ситуацию пресс-служба Федеральной налоговой службы (ФНС), подчеркнув, что облагаться налогом будет разница между доходами по депозитам и 42,5 тыс. руб. (размер налогового вычета на 2021 год). В ФНС добавили, что налогоплательщик может иметь и множество небольших вкладов, процентные выплаты по которым суммарно превысят размер необлагаемого процентного дохода.

Российские банки обязаны до 1 февраля предоставить налоговикам информацию о сумме выплаченных процентов по каждому клиенту-физлицу, который получал подобные доходы в прошлом году. Размер налога, который был введен в начале прошлого года, но впервые будет платиться в этом, рассчитает сама ФНС, агрегируя данные разных банков об имеющихся у гражданина вкладах.

Российские банки уже готовы к передаче в Федеральную налоговую службу (ФНС) сведений о клиентах, получивших в 2021 году процентные доходы по депозитам и счетам, следует из их комментариев, поступивших в РБК. В Сбербанке, Росбанке, Совкомбанке, банке «Дом.РФ» и Почта Банке сообщили, что подготовили или готовят данные для ФНС. В ВТБ, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке и Московском кредитном банке (МКБ) не раскрыли, на какой стадии находится процесс, но заверили, что все будет выполнено в срок. Представитель ФНС сообщил РБК, что значительное количество банков подключились к сервису передачи данных, а некоторые игроки уже предоставили сведения о вкладчиках.