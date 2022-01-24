ВТБ: россияне вдвое увеличили траты на услуги медицинских лабораторий

С 10 по 17 января россияне потратили в медицинских лабораториях вдвое больше, чем за предыдущую неделю. Об этом свидетельствуют данные ВТБ. Также вырос объем трат в аптеках и клиниках.

По данным с эквайринговых терминалов ВТБ, количество транзакций в медицинских лабораториях за первую рабочую неделю 2022 года увеличилось на 80% к предыдущей неделе, несмотря на то, что лаборатории в новогодние каникулы продолжали работать. Москвичи нарастили число операций в них в 2,6 раза к началу года.

Заметно в первую рабочую неделю увеличились расходы россиян в аптеках: по данным ВТБ, объем продаж там вырос на 58% и почти достиг 270 млн рублей, количество транзакций также показало рост. В столичных аптеках за неделю оборот и количество чеков удвоились.

Наиболее значительно — в 2,3 раза — увеличились траты россиян в медицинских клиниках и превысили 530 млн рублей. Количество транзакций выросло в 2,5 раза. Клиники Москвы демонстрируют схожую динамику — обороты выросли в 2,8 раза, а количество чеков — в 2,3 раза.