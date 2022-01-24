Банк ВТБ выпустил «Культурный гид» по выставке работ Альбрехта Дюрера в Эрмитаже

Банк ВТБ, выступивший генеральным спонсором выставки «Альбрехт Дюрер. К 550-летию со дня рождения», выпустил новую серию просветительского проекта «Культурный гид». Ведущими стали композитор, резидент Дома Радио и Alma Mater Foundation Алексей Ретинский и заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа Дмитрий Озерков.

На экспозиции в Николаевском зале представлено более 400 экспонатов из коллекций Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Российской национальной библиотеки, Государственной Третьяковской галереи, Ярославского художественного музея.

Из нового выпуска «Культурного гида» вы узнаете, какие тайные смыслы скрыты в работах Дюрера, какие музыкальные произведения созвучны его гравюрам и какую работу мастера можно назвать главной.

«В рамках программы «Культурная страна» ВТБ уже много лет сотрудничает с Государственным Эрмитажем. Для нас крайне важна совместная с партнерами работа по сохранению и развитию культурного наследия. Но при этом мы не ограничиваемся лишь спонсорством, а постоянно ищем новые форматы, которые помогут привлечь дополнительное внимание к выставке. Например, к открытию экспозиции Альбрехта Дюрера в Эрмитаже был придуман проект «Музыкальное измерение» с плейлистами от резидентов musicAeterna, а теперь мы с радостью представляем вашему вниманию новую серию «Культурного гида». Этот выпуск несколько отличается от предыдущих, поскольку построен на диалоге Дмитрия Озеркова и Алексея Ретинского, которые проведут для зрителей экскурсию по масштабной экспозиции работ мастера. Мы благодарим наших партнеров за их энтузиазм и готовность к экспериментам, а зрителям желаем приятного просмотра», — рассказала Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

«Наши партнеры из банка ВТБ в последнее время все чаще предлагают нам участие в творческих коллаборациях, и этот новый формат взаимодействия выводит наше сотрудничество на новый уровень. Каждый раз это дает нам возможность реализовать новый, нетривиальный, интересный для зрителей проект. Надеюсь, новый выпуск «Культурного гида» тронет зрителей и поможет лучше подготовиться к походу на выставку», — рассказал Дмитрий Озерков, заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа.