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Свободные средства Фонда кредитованию малого и среднего бизнеса Югры будут размещены на депозитах Новикомбанка

Новикомбанк, опорный банк российской промышленности, признан победителем отбора кредитных организаций для размещения временно свободных средств (гарантийного капитала) на депозиты Фондом содействия кредитованию малого и среднего бизнеса "Югорская региональная гарантийная организация" (Фонд).

В результате конкурсного отбора в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре среди кредитных организаций, которые претендовали на депозитное размещение средств Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса "Югорская региональная гарантийная организация", Новикомбанк признан победителем на размещение двух лотов на общую сумму 475 млн рублей сроком на 365 дней. Победители определялись по совокупности критериев отбора, включая предложенную процентную ставку.

Фонд создан в 1995 году Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с целью реализации основных направлений политики субъекта в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.

Размещение временно свободных средств (гарантийного капитала) Фонда на банковских депозитах в Новикомбанке станет дополнительным источником дохода для гарантии кредитования предпринимателей, которых насчитывается в регионе около 60 тысяч субъектов.

"Новикомбанк является не только надежным финансовым партнером крупных промышленных предприятий, но и помогает развивать малый и средний бизнес в ряде регионов, тесно сотрудничая с фондами развития предпринимательства. Победа в отборе заявок в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре подтвердила высокий уровень наших предложений и услуг. Мы предоставили возможность получить доход для дальнейшей гарантии кредитования предпринимателей одного из крупнейших нефтедобывающих регионов страны", - прокомментировал Денис Есипенок, директор Департамента малого и среднего бизнеса Новикомбанка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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