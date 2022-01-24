Количество новогодних покупок по картам Новикомбанка выросло на 40%

Клиенты Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, активно используют безналичную оплату для совершения покупок. В период новогодних праздников, с 1 по 10 января 2022 года, количество покупок по всем картам банка увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом, количество совершенных покупок по картам «Мир» Новикомбанка по сравнению с прошлым годом увеличилось на 62%. Это объясняется ростом числа держателей карт и более активным использованием этого платежного инструмента. Новикомбанк предлагает своим клиентам всю линейку банковских карт платёжных систем «Мир», Visa, Mastercard.

Банк подключен к системе быстрых платежей, благодаря чему в мобильном приложении можно переводить деньги в другие банки без комиссии. Также доступны технологии Samsung Pay («Мир», Visa, Masterсard), Google Pay, Mir Pay (для смартфонов на OC Android) и Apple Pay (для карт Visa и Masterсard).

По картам Новикомбанка предоставляется пять бонусных сервисов: программа «Кэшбэк» от Новикомбанка, программа «Бонусы» от Новикомбанка, кешбэк за товары от товаропроизводителей, программы лояльности «Привет, Мир!» и «Город». Программа «Кэшбэк» подключается к одной или нескольким картам, например, к кредитной карте и социально-платежной карте работника Ростеха, флагманскому продукту в розничной линейке Новикомбанка. Это уникальное решение, которое используется не только для начисления заработной платы, но и для реализации социальных программ и сервисов в интересах сотрудников Ростеха. Все социально-платежные карты имеют статус премиальных и эмитируются на базе национальной платежной системы «Мир».

«Новогодние праздники — это показательный период для того, чтобы оценить, насколько активно клиенты пользуются картами. Мы ориентированы на то, чтобы карта Новикомбанка была картой №1, то есть использовалась для совершения повседневных операций. Позитивная динамика по росту количества операций означает, что клиенты оценили все наши бонусы и программы лояльности и активно пользуются картами банка», - прокомментировал заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.