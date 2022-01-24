Резкий рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в Иркутской области

Резкий подъем заболеваемости в регионе фиксируется с 13 января. За прошедшие сутки 574 человека заболели коронавирусом в Иркутской области. Это на 6% больше, чем накануне (542). Такие данные предоставил оперштаб 24 января.

Самая сложная ситуация сложилась в областном центре, где выявлено более 300 случаев за последние сутки. В тройке антилидеров – Иркутск (+310), Иркутский район (+60) и Ангарск (+34).

Пока резкий рост заболевших за последние сутки не привел к существенному росту числа госпитализированных – всего 2 157 госпитализированных (+59 за последние сутки).

C начала пандемии в регионе зарегистрировано 165,4 тыс. случаев заражения. Выздоровело – 152 510 (+75), умерло – 7 484 (+17), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний – 601 (+0).

Рекордный рост заболеваемости коронавирусом фиксируется по всей России. Так, вчера, в России за сутки зарегистрировали 57 212 случаев заражения коронавирусом. Это на 15,55% больше, чем накануне (49 513), и максимум с начала пандемии.