Россияне рассказали о самых крупных тратах прошлого года

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, на что жители России потратили самые крупные суммы денег в 2021 году.

Чаще всего респонденты отмечали, что в прошлом году много тратились на ремонт – об этом рассказали 23% опрошенных. По 22% участников исследования заплатили крупные суммы денег за покупку техники и гаджетов или за медицинские услуги.

Еще 16% респондентов указали, что больше всего платили за квартиру или дом, а 15% – за путешествия. 13% опрошенных отметили, что в прошлом году потратились на автомобиль, а 11% – на мебель.

4% участников исследования рассказали, что в 2021 году покупали дорогие ювелирные украшения, 3% – тратились на дачу, а 2% – на развлечения. 14% опрошенных жителей России отметили, что в прошлом году у них не было крупных трат.

Какие крупные траты у вас были в прошлом году?

Ремонт 23% Техника и гаджеты 22% Медицинские услуги 22% Квартира / дом 16% Путешествия 15% Автомобиль 13% Мебель 11% Ювелирные украшения 4% Дача 3% Развлечения (прыжок с парашютом, полет на воздушном шаре и т.п.) 2% Никаких 14%

15% респондентов указали, что их наибольшая единовременная трата составляла до 10 тыс. рублей. Почти четверть опрошенных (23%) отметили крупные траты в размере 10-20 тыс. рублей. От 20 до 50 тыс. рублей за раз приходилось оплачивать 17% участников исследования.

19% респондентов рассказали, что выплачивали до 100 тыс. рублей единовременно, 16% – более 100 тыс.рублей. По 5% опрошенных указали единовременные траты в размере более 500 тыс. рублей или более 1 млн рублей.

Какую самую большую сумму вы потратили в 2021 году единоразово?