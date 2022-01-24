Россияне рассказали о самых крупных тратах прошлого года

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, на что жители России потратили самые крупные суммы денег в 2021 году.
Чаще всего респонденты отмечали, что в прошлом году много тратились на ремонт – об этом рассказали 23% опрошенных. По 22% участников исследования заплатили крупные суммы денег за покупку техники и гаджетов или за медицинские услуги.
Еще 16% респондентов указали, что больше всего платили за квартиру или дом, а 15% – за путешествия. 13% опрошенных отметили, что в прошлом году потратились на автомобиль, а 11% – на мебель.
4% участников исследования рассказали, что в 2021 году покупали дорогие ювелирные украшения, 3% – тратились на дачу, а 2% – на развлечения. 14% опрошенных жителей России отметили, что в прошлом году у них не было крупных трат.
Какие крупные траты у вас были в прошлом году?
|
Ремонт
|
23%
|
Техника и гаджеты
|
22%
|
Медицинские услуги
|
22%
|
Квартира / дом
|
16%
|
Путешествия
|
15%
|
Автомобиль
|
13%
|
Мебель
|
11%
|
Ювелирные украшения
|
4%
|
Дача
|
3%
|
Развлечения (прыжок с парашютом, полет на воздушном шаре и т.п.)
|
2%
|
Никаких
|
14%
15% респондентов указали, что их наибольшая единовременная трата составляла до 10 тыс. рублей. Почти четверть опрошенных (23%) отметили крупные траты в размере 10-20 тыс. рублей. От 20 до 50 тыс. рублей за раз приходилось оплачивать 17% участников исследования.
19% респондентов рассказали, что выплачивали до 100 тыс. рублей единовременно, 16% – более 100 тыс.рублей. По 5% опрошенных указали единовременные траты в размере более 500 тыс. рублей или более 1 млн рублей.
Какую самую большую сумму вы потратили в 2021 году единоразово?
|
Менее 10 000 рублей
|
15%
|
10 000 - 30 000 рублей
|
23%
|
30 000 - 50 000 рублей
|
17%
|
50 000 - 100 000 рублей
|
19%
|
Более 100 000 рублей
|
16%
|
Более 500 000 рублей
|
5%
|
Более 1 млн рублей
|
5%