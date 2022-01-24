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Россияне рассказали о самых крупных тратах прошлого года

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, на что жители России потратили самые крупные суммы денег в 2021 году.

Чаще всего респонденты отмечали, что в прошлом году много тратились на ремонт – об этом рассказали 23% опрошенных. По 22% участников исследования заплатили крупные суммы денег за покупку техники и гаджетов или за медицинские услуги.

Еще 16% респондентов указали, что больше всего платили за квартиру или дом, а 15% – за путешествия. 13% опрошенных отметили, что в прошлом году потратились на автомобиль, а 11% – на мебель.

4% участников исследования рассказали, что в 2021 году покупали дорогие ювелирные украшения, 3% – тратились на дачу, а 2% – на развлечения. 14% опрошенных жителей России отметили, что в прошлом году у них не было крупных трат.

Какие крупные траты у вас были в прошлом году?

Ремонт

23%

Техника и гаджеты

22%

Медицинские услуги

22%

Квартира / дом

16%

Путешествия

15%

Автомобиль

13%

Мебель

11%

Ювелирные украшения

4%

Дача

3%

Развлечения (прыжок с парашютом, полет на воздушном шаре и т.п.)

2%

Никаких

14%

15% респондентов указали, что их наибольшая единовременная трата составляла до 10 тыс. рублей. Почти четверть опрошенных (23%) отметили крупные траты в размере 10-20 тыс. рублей. От 20 до 50 тыс. рублей за раз приходилось оплачивать 17% участников исследования.

19% респондентов рассказали, что выплачивали до 100 тыс. рублей единовременно, 16% – более 100 тыс.рублей. По 5% опрошенных указали единовременные траты в размере более 500 тыс. рублей или более 1 млн рублей.

Какую самую большую сумму вы потратили в 2021 году единоразово?

Менее 10 000 рублей

15%

10 000 - 30 000 рублей

23%

30 000 - 50 000 рублей

17%

50 000 - 100 000 рублей

19%

Более 100 000 рублей

16%

Более 500 000 рублей

5%

Более 1 млн рублей

5%

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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