Почему падают криптовалюты?

С января 2022 года криптовалюты несут существенные потери, они снизились на 17-42%, откатившись к значениям июля-сентября 2021 года. Одни эксперты связывают это с общим трендом выхода инвесторов из рисковых активов, другие уверены, что масла в огонь подлил российский регулятор.

Роман Зеленин, инвестиционный консультант «БКС Инвестиции»:

– В пятницу мы увидели значительное снижение всех криптовалютных активов. Считаю, что в первую очередь это произошло на фоне заявлений ЦБ о том, что криптовалюты относят к категории рискованных активов. При этом ЦБ акцентировал, что криптовалюты не могут быть легальным способом расчета внутри страны. Учитывая, что Россия является одним из ключевых игроков на рынке, эти пункты и привели к снижению криптовалютных активов. Держать или майнить криптовалюты регулятор пока не запрещал. Криптовалюты, как инструмент, будет навсегда с нами, но под какими именами – большой вопрос.

Сергей Малых, представитель компании “Атон” в Иркутске:

– За последнее время криптовалюты действительно очень сильно снизились. Но я связываю это не с озвученным запретом ЦБ РФ, а скорее с ситуацией, которая происходит в целом на финансовых рынках. А это ожидание повышения процентной ставки. Повышение ставок провоцирует инвесторов забирать деньги оттуда, где есть риски. Соответственно, мы видим падение акций роста, выход денег из криптовалют и т. д.

Евгений Хазеев, представитель "Открытие Инвестиции" в Иркутске:

– Недавно вышла новость ЦБ о запрете любых операций с криптовалютой. Регулятор обеспокоен, так как считает, что криптовалюта может быть использована в незаконной деятельности, а также заботится о на с свами. Каким образом? Так как криптовалюта находится в серой зоне, это не регулируется законодательством, и вокруг этой темы развелось много мошенников. Поэтому считаем, что инициатива со стороны ЦБ правильная. В ближайшее время ждать поблажек криптоэнтузиастам не стоит.